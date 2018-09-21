دافع عن شقيقته فاستعان ” المتحرش ” بـ 12 شخص وهشم رأسه

القاهرة(صدى):

اشتبك شاب مصري مع شخص حاول التحرش بشقيقته بكلمات خادشة خلال تواجدها بمحيط مسكنهم، ليقرر المتحرش الانتقام منه فاقتحموا منزل الشاب واعتدوا على شقيق الفتاة بالضرب حتي سقط أرضًا غارقًا في دمائه.

وبالتطرق لتفاصيل ما حدث، استعان المتحرش بما يقرب من 12 شخصًا وحملوا الأسلحة البيضاء وتوجهوا إلى مسكن شقيق الفتاة، حيث اقتحموا المنزل وبدأوا فى الاعتداء عليه وعلى أفراد أسرته.

و سقط الشاب غارقًا فى دمائه بعد اصابته بكسر بالجمجمة وارتجاج بالمخ، وتم نقله إلى المستشفى وحجزه بالعناية المركزة؛ إلا أنه فارق الحياة إثر تدهور حالته الصحية، وتم تحرير محضر جديد بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.