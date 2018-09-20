بالصور.. ” غوميز ” يتصدر هدافي الدوري

طلال الغامدي(صدى):

تصَّدر الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال، هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد فوز الهلال اليوم الخميس على الباطن.

وسجَّل ” غوميز ” ثلاثة أهداف خلال مباريات الهلال منذ بداية الموسم، ليتصدر بهم قائمة هدافي الدوري.

يذكر أن ” غوميز ” كان قد أحرز هدفين مساء اليوم، في مرمى الباطن، ليفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ويتصدر بذلك الزعيم ترتيب الدوري.

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