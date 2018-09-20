بالصور.. ” غوميز ” يتصدر هدافي الدوري
تصَّدر الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب نادي الهلال، هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد فوز الهلال اليوم الخميس على الباطن.
وسجَّل ” غوميز ” ثلاثة أهداف خلال مباريات الهلال منذ بداية الموسم، ليتصدر بهم قائمة هدافي الدوري.
يذكر أن ” غوميز ” كان قد أحرز هدفين مساء اليوم، في مرمى الباطن، ليفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ويتصدر بذلك الزعيم ترتيب الدوري.
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زائر[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههه يتصدر هدافي الدوري !!
قوميز سجل هدف في الرائد وهدفين في الباطن الحصيلة = 3 أهداف
احمد موسى 3 أهداف في مرمى القادسية الحصيلة = 3 أهداف
والعنوان قوميز يتصدر هدافي الدوري كيف لاتسألني !!
زائر[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 2 ساعتين
وشلون يتصدر أهداف الدوري وهو ولاعب النصر نصيبهم 3 أهداف !!
حتى النصر متساوي مع الهلال في كل شي بس نظامآ لاززال النصر متصدر بحكم فوزه خارج أرضه أكثر من الهلال
alfahd42[ عدد التعليقات: 18790 ] نشر منذ 1 ساعة
الشي الحلو ان التنافس بين الجارين بيكون على اشده هذه السنه
سواء صدارة الدوري او الهدافين
والله يستر من الاهلي
zezu[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 52 دقيقة
واضح..إن طلال طاقية..
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1542 ] نشر منذ 21 دقيقة
مايكسر الخاطر ويحزن الا الفقراوي اللي يجيك مسوي نفسه فاهم هههههههههههههههههه
يا لوح هي ماتجي على المزاج
النظام ان في حال التعادل بالنقاط والاهداف بالجولات الاوى يعود الامر للدوري العام يعني مين العام اعلى ترتيب
واعتقد تعرف مين بطل الدوري يعني انت الحين تو متنفس وين كان مركزك قبل العام ووين كنت العام وويش وضعك ؟؟؟
اعتقد اذا كذا برضوا مافهمت ف هذي مشكلتك انت وهو ولا انا على استعداد اوجع قلبي مع كومة غباء ماتفهم