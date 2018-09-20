بالفيديو والصور.. الهلال يشعل صراع الصدارة بالفوز على الباطن

نواف السالم :تصوير:محمد السعران(صدى):

حقَّق نادي الهلال، فوزًا ثمينًا على نادي الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وافتتح علي البليهي لاعب الهلال، أهداف اللقاء بتسديدة في الدقيقة الـ32 من الشوط الأول، ومن ثم أحرز غوميز الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة الـ41.

وجاء هدف الباطن الوحيد في الدقيقة الـ49 عبر اللاعب كريسان، فيما أحرز غوميز ضربة جزاء للهلال في الدقيقة الـ5 في الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

ويرتفع رصيد الهلال إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة ترتيب الدوري إلى جانب النصر، فيما يبقى الباطن في المركز الـ11 بنقطة واحدة.

يذكر أن الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، كان قد حضر اللقاء المقام على استاذ جامعة الملك سعود، وقد حفَّز الجمهور بشكل كبير أثناء المباراة.