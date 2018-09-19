تفاصيل واقعة نجاة مصور من الدهس خلال ” زفة ” بالمملكة

نايف السالم(صدى):

كاد مصور أن يفقد حياته خلال حفل زفاف في إحدى مناطق المملكة بعد سقوطه من أعلى سيارة كانت تقله لتوثيق مراسم الزفة، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو.. مصور عرس كاد أن يفقد حياته خلال ” زفة ” بالمملكة ” .

وعن ذلك، سرد شقيق الشاب تفاصيل ما حدث، قائلاً: ” شقيقي كان يشارك أحد أبناء عمومتنا فرحة زواجه، وكالمعتاد كانت هناك زفة للعريس من بيته حتى القصر المعد للاحتفال ” .

وتابع: ” كان أخي يصور من سقف إحدى السيارات التي تشارك في الموكب، ومن شدة تفاعله مع التصوير لم يتنبه لنفسه؛ ما أدى إلى سقوطه في وسط الطريق على الأسفلت في أثناء مرور الموكب بالطريق العام بمركز الأرطاوية، وكاد أن يتعرّض للدهس من قِبل السيارات المشاركة في الزفة .”

حيث أوضح أن قائد السيارة الذي يسير خلفه كان يقظًا فانتبه لسقوط أخيه، وعلى الفور توقف بسيارته أمام الشاب؛ ليبعد عنه السيارات التي تسير بشكل سريع، ثم تم نقله للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة حيث كان يُعاني من بعض الاصابات والكدمات.

وناشد شقيق الشاب الأقارب خصوصاً والمواطنين عمومًا؛ بإيقاف مثل هذه الزفات التي ليس لها داعٍ والتي تتسبّب في أضرار عليهم وعلى الآخرين.

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