بالفيديو.. مصور عرس كاد أن يفقد حياته خلال ” زفة ” بالمملكة
كاد مصور أن يفقد حياته خلال حفل زفاف في إحدى مناطق المملكة بعد سقوطه من على سيارة كانت تقله لتوثيق مراسم الزفة.
أظهر ذلك مقطع فيديو جرى تداوله اليوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سقط المصور من على المركبة التي تقله وهي مسرعة، لينجوا من دهس السيارات التي تسير خلفه بأعجوبة.
ولم يتسن التأكد من مكان تصوير الواقعة بالضبط، إلا أن البعض أوضح أنها في إحدى مناطق المملكة.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4477 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله -الحمد لله ع السلامه-
الزفه عندنا انتحار حتى للمعرس وللعروسه-سرعه رجه جنان واحيان اطلاق نار-
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33733 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحمس الأفدغ😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19658 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ساتر ايش حصل له الاهبل
ريم العوفي[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلامات
والله إني إستانست إنه بخير
مع إني مإعرفه
الواقع[ عدد التعليقات: 6472 ] نشر منذ 2 ساعتين
مطاردة العروسة والاستعراض وإغلاق الطرق وكمان زوجها فرحان وسط الشوارع عادة قبيحة دخيلة على بلادنا ومجتمعنا نتمنى من المرور وضع قيمة مخالفة تناسب هذه البلطجة ولا تقل عن 10 الا لكل سيارة مشاركة في زواج سعيد وسعيدة
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2090 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليتهم توطوه
يهايطون ويحسسوك ان الشوارع ملك لهم ابآ عن جد
qlq[ عدد التعليقات: 3944 ] نشر منذ 50 دقيقة
يا ساتر
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 322 ] نشر منذ 44 دقيقة
صادق يالواقع..