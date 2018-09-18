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بالفيديو.. مصور عرس كاد أن يفقد حياته خلال ” زفة ” بالمملكة

بالفيديو.. مصور عرس كاد أن يفقد حياته خلال ” زفة ” بالمملكة
نايف السالم(صدى):

كاد مصور أن يفقد حياته خلال حفل زفاف في إحدى مناطق المملكة بعد سقوطه من على سيارة كانت تقله لتوثيق مراسم الزفة.

أظهر ذلك مقطع فيديو جرى تداوله اليوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سقط المصور من على المركبة التي تقله وهي مسرعة، لينجوا من دهس السيارات التي تسير خلفه بأعجوبة.

ولم يتسن التأكد من مكان تصوير الواقعة بالضبط، إلا أن البعض أوضح أنها في إحدى مناطق المملكة.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4477 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله -الحمد لله ع السلامه-
الزفه عندنا انتحار حتى للمعرس وللعروسه-سرعه رجه جنان واحيان اطلاق نار-

[ عدد التعليقات: 19658 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا ساتر ايش حصل له الاهبل

[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 2 ساعتين

سلامات
والله إني إستانست إنه بخير
مع إني مإعرفه

[ عدد التعليقات: 6472 ] نشر منذ 2 ساعتين

مطاردة العروسة والاستعراض وإغلاق الطرق وكمان زوجها فرحان وسط الشوارع عادة قبيحة دخيلة على بلادنا ومجتمعنا نتمنى من المرور وضع قيمة مخالفة تناسب هذه البلطجة ولا تقل عن 10 الا لكل سيارة مشاركة في زواج سعيد وسعيدة

[ عدد التعليقات: 2090 ] نشر منذ 2 ساعتين

ليتهم توطوه
يهايطون ويحسسوك ان الشوارع ملك لهم ابآ عن جد

[ عدد التعليقات: 3944 ] نشر منذ 50 دقيقة

يا ساتر

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