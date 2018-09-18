بالفيديو.. مصور عرس كاد أن يفقد حياته خلال ” زفة ” بالمملكة

نايف السالم(صدى):

كاد مصور أن يفقد حياته خلال حفل زفاف في إحدى مناطق المملكة بعد سقوطه من على سيارة كانت تقله لتوثيق مراسم الزفة.

أظهر ذلك مقطع فيديو جرى تداوله اليوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سقط المصور من على المركبة التي تقله وهي مسرعة، لينجوا من دهس السيارات التي تسير خلفه بأعجوبة.

ولم يتسن التأكد من مكان تصوير الواقعة بالضبط، إلا أن البعض أوضح أنها في إحدى مناطق المملكة.