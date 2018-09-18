بالفيديو.. نصائح للطلاب في حال تعرضوا للاحتجاز داخل الحافلة المدرسية

نايف السالم(صدى):

وجهت شركة تطوير النقل التعليمي، نصائح للطلاب صغار السن لكيفية التصرف الصحيح في حال تعرضوا للاحتجاز داخل الحافلة المدرسية.

ونشرت الشركة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، تم تصميمه بطريقة محببة للأطفال، أن أولى الخطوات هي فتح النافذة للتهوية تجنباً للاختناق، ومحاولة النداء بصوت عالٍ من النافذة طلباً للمساعدة، ثم محاولة فتح الأبواب الحافلة، والاتصال بالأهل في حال كان مع الطالب جوال.

بالإضافة إلى الجلوس في مقدمة الحافلة حتى يستطيع من في الخارج مشاهد الطالب لمساعدته، واستخدام منبه الحافلة بشكل متواصل للفت انتباه من في الخارج.

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