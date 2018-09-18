بالفيديو.. نصائح للطلاب في حال تعرضوا للاحتجاز داخل الحافلة المدرسية
وجهت شركة تطوير النقل التعليمي، نصائح للطلاب صغار السن لكيفية التصرف الصحيح في حال تعرضوا للاحتجاز داخل الحافلة المدرسية.
ونشرت الشركة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، تم تصميمه بطريقة محببة للأطفال، أن أولى الخطوات هي فتح النافذة للتهوية تجنباً للاختناق، ومحاولة النداء بصوت عالٍ من النافذة طلباً للمساعدة، ثم محاولة فتح الأبواب الحافلة، والاتصال بالأهل في حال كان مع الطالب جوال.
بالإضافة إلى الجلوس في مقدمة الحافلة حتى يستطيع من في الخارج مشاهد الطالب لمساعدته، واستخدام منبه الحافلة بشكل متواصل للفت انتباه من في الخارج.
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ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 2 ساعتين
لماذا نفكر بعد وقوع المصيبة !
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33768 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب والأصنصير
الي تعلق بي البارح
في المستوصف
حولكم نصائح حوله
خصوصآ أن وحده من الأخوات الممرضات
بغت تموت من الخووووووووف
وأنا مغير أضحك😂😂😂😂😂
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 31 دقيقة
طيب واذا كان الطفل نايم في الباص
المفروض السائق ماينزل الا متاكد من الجميع نزل من الحافله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33768 ] نشر منذ 20 دقيقة
السائق يعتقد أن مهنته الحقيقية
تقتصر على المقود والتعشيق ودواسةالبنزين والفرامل
غير كذا ماله صلاح🤔