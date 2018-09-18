بعد وفاة طالب بحافلة مدرسة بسيهات.. التعليم توجه باتخاذ تدابير عاجلة

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة التعليم أن التحقيق ما زال جاريًا بشأن واقعة وفاة أحد الطلاب؛ نتيجة إهمال سائق الحافلة الخاصة التي تنقله إلى المدرسة، حيث أغلق الحافلة في الوقت الذي كان الطفل نائمًا داخلها.

وفي هذا السياق، شددت وزارة التعليم على المسؤولية المباشرة للموظفين في المدارس سواءٌ القادة التربويون أو المعلمون أو الموظفون الإداريون؛ وذلك لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة داخل المدرسة، وكذلك المسؤولية المشتركة للجهات الحكومية ذات العلاقة.

ووجه وزير التعليم باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة؛ لرفع مستوى العناية بسلامة الطلاب والطالبات وهى:

1. التأكيد على المدارس بضرورة إبلاغ ولي الأمر بتغيب ابنه أو ابنته عن المدرسة؛ خلال النصف ساعة الأولى من بدء اليوم الدراسي.

2. تكليف منسق الأمن والسلامة بمراقبة الحالة العامة لحركة السير أمام بوابة المدرسة وتسجيل تقرير يومي بذلك .

3. تقوم الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بإعداد برنامج تدريبي لمدة ساعة، وتنظيم دورة تدريبية للطلاب في كل فصل دراسي لتوعيتهم بالمخاطر التي قد يواجهونها داخل المدرسة أو خارجها.

4. إعداد قاعدة بيانات في المدرسة لتحديد وسيلة النقل التي يصل بها كل طالب أو طالبة إلى المدرسة ” النقل بواسطة ولي الأمر، بواسطة سائق خاص، نقل حكومي، نقل خاص ” على أن تشمل أرقام التواصل المباشرة مع ولي الأمر والسائق ورقم لحالات الطوارئ واعتماد البيانات من ولي الأمر .

5. التأكيد على شركة تطوير للنقل التعليمي باستمرار تطوير نظام السلامة في حافلاتها ولدى المتعهدين الذين تشرف عليهم .

6. التنسيق مع هيئة النقل العام؛ للتسريع بإصدار الترتيبات التنظيمية للنقل التعليمي.

7. الترتيب لعقد ورشة عمل تشارك فيها وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني؛ لمناقشة سبل تطوير وسائل النقل وحركة المرور أمام المدارس.

8. تنظيم الإدارة العامة للإعلام والاتصال في وزارة التعليم حملة إعلامية توعوية تستهدف منظومة الأمن والسلامة وتكون موجهة الى أولياء الأمور والطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وكافة أفراد المجتمع.

وجاء ذلك على خلفية توفي طالب مختنقًا داخل حافلة إحدى المدارس في المنطقة الشرقية، الأحد الماضي، بعد أن بقي فيها طيلة فترة الدوام نائمًا من دون أن يتنبه له السائق، روى والد الطفل تفاصيل الواقعة.

اقرأ ايضًا: