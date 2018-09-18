بالصور.. تفاصيل جديدة في واقعة وفاة طالب داخل حافلة مدرسية بسيهات

نايف السالم(صدى):

على خلفية وفاة طالب مختنقًا داخل حافلة إحدى المدارس في المنطقة الشرقية، الأحد الماضي، بعد أن بقي فيها طيلة فترة الدوام نائماً من دون أن يتنبه له السائق، روى والد الطفل تفاصيل الواقعة.

وأوضح الأب أن السائق أبلغه بخبر وفاة ابنه الذي يدرس في الصف الثاني ابتدائي، قائلا : ” ذهب ابني ليتعلم، وعاد جثة هامدة ” مضيفًا : ” السائق لم ينتبه لابني عبد العزيز في الحافلة، ليظل طوال اليوم الدراسي داخل الحافلة، وعند موعد خروج الطلاب، تم العثور عليه متوفى إثر اختناقه داخل الحافلة، ونقل على إثرها إلى المستشفى ” .

وأضاف : ” هذا قضاء الله وقدره، لكن يظل ابني ضحية إهمال، فالمدرسة لم تتصل بالأسرة لتبلغ عن غياب طفلها، ولم تصلنا أي رسالة من المدرسة تبين لنا أن الطفل كان غائبا هذا اليوم ” .

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