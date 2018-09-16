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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة طالب بعد نسيانه داخل حافلة مدرسية في سيهات

وفاة طالب بعد نسيانه داخل حافلة مدرسية في سيهات
نايف السالم(صدى):

توفى طالب في حافلة إحدى المدارس في المنطقة الشرقية، اليوم الأحد بعد أن بقي فيها طيلة فترة الدوام المدرسي نائماً من دون أن يتنبه له السائق، ما أدى إلى اختناقه.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، على أنه تم تشكيل فريق عمل زار المدرسة لمتابعة الواقعة، مؤكدة ان الطالب يدرس في الصف الثاني بالمرحلة الإبتدائية.

وأشارت إلى أن المدرسة عندما لاحظت عدم حضور الطالب، قامت بتسجيله غائباً من بداية اليوم الدراسي، وتم إرسال رسالة لولي الأمر وقتها بغياب الطالب.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11165 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
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الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 4 دقائق

لو فية مسؤؤل اول من يحاسب السائق حساب عسير وطرد وسجن هو المسؤؤل الوحيد فقط

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 3 دقائق

لو فية مسؤؤل اول من يحاسب السائق حساب عسير وطرد وسجن هو المسؤؤل الوحيد فقط

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