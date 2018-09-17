حقيقة وفاة حسني مبارك بعد القبض على نجليه

القاهرة(صدى):

انتشرت خلال الـ24 ساعة الماضية، أنباء عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إثر القبض على نجليه علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب في البورصة.

وكشفت صفحة ” أنا آسف يا ريس ” الموالية للرئيس المصري الأسبق على موقع ” فيس بوك” ، حقيقة تلك الأنباء، مؤكدة عدم صحتها من الأساس كما أن حالته الصحية لم تتدهور.

وقالت الصفحة في تدوينة لها: ” الرئيس مبارك بخير ولا صحة للأخبار المتداولة عن تدهور حالته الصحية او وفاته ولكنه يشعر بحزن شديد جداً علي قرار حبس اولاده مؤكداً علي احترامه للقضاء المصري.. واثقاً في حكم الله و الناس و التاريخ ” ، مرفقة التدوينة بصورة حديثة له.

وكانت النيابة العامة بمصر قد أمرت بضبط علاء وجمال مبارك للتحقيق معهما في قضية ” التلاعب في البورصة ” ، وذلك قبل أيام.

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