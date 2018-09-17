جامعة الأميرة نورة تكشف أسباب سماحها لطالباتها بالخروج دون تصريح

نايف السالم(صدى):

كشفت الدكتورة فائزة الفائز، وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية، عن الأسباب وراء قرار الجامعة بالسماح للطالبات بالخروج من الجامعة في أي وقت دون تصريح.

وأكدت ” الفائز ” ، أن هذا القرار جاء تلبية لرغبات الطالبات، وحرصًا من الجامعة على تيسير أمور الطالبات والتخفيف على أولياء أمورهن، خاصة في ضوء الازدحامات المرورية الصباحية الكثيرة التي يشهدها محيط الجامعة، وكذلك ارتباط أولياء الأمور، فقد أتيح للطالبة الخروج وفقًا لحاجتها، مضيفة: ” الجامعة تثق في طالباتها، وهن وأولياء أمورهن يثقون بالجامعة ” .

وتابعت وكيلة الجامعة: ” لقد حرصنا على أن نجعل من الجامعة بيئة جاذبة، تضم الأندية والجمعيات وتدعم الأنشطة والمهارات الأساسية للطالبة ” ، مبينة أنه قد تم إصدار قرار رسمي بذلك من إدارة الجامعة، وتم تعميمه على جميع كليات الجامعة.

اقرأ أيضًا: