جامعة الأميرة نورة تكشف أسباب سماحها لطالباتها بالخروج دون تصريح
كشفت الدكتورة فائزة الفائز، وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية، عن الأسباب وراء قرار الجامعة بالسماح للطالبات بالخروج من الجامعة في أي وقت دون تصريح.
وأكدت ” الفائز ” ، أن هذا القرار جاء تلبية لرغبات الطالبات، وحرصًا من الجامعة على تيسير أمور الطالبات والتخفيف على أولياء أمورهن، خاصة في ضوء الازدحامات المرورية الصباحية الكثيرة التي يشهدها محيط الجامعة، وكذلك ارتباط أولياء الأمور، فقد أتيح للطالبة الخروج وفقًا لحاجتها، مضيفة: ” الجامعة تثق في طالباتها، وهن وأولياء أمورهن يثقون بالجامعة ” .
وتابعت وكيلة الجامعة: ” لقد حرصنا على أن نجعل من الجامعة بيئة جاذبة، تضم الأندية والجمعيات وتدعم الأنشطة والمهارات الأساسية للطالبة ” ، مبينة أنه قد تم إصدار قرار رسمي بذلك من إدارة الجامعة، وتم تعميمه على جميع كليات الجامعة.
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رااايق[ عدد التعليقات: 5423 ] نشر منذ 2 ساعتين
طــــــيــب *!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أبو خالد 88[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياسلام ..
سلموا لي ع الثقه ..
الله يستر ع بناتنا وبنات المسلمين
أبو الوليد[ عدد التعليقات: 435 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب في شيء اسمه جوال : يتم الاتصال على ولي الامر وإشعاره بأن البنت ترغب بالخروج وان الجامعة قد سمحت لها، لأنه مو معقول الأب يظن بنته في الجامعة تطلب العلم بينما هي في كوفي ولا مطعم .. أذا موعد مستشفى اكيد أن الاب راح يغيبها عن المدرسة واذا حالة طارئ راح تتصل الجامعة بالاسعاف …
لأن بعد مو معقولة أن الاب يضرب مشوار للجامعة على طريق المطار وأول ما يوصل بنته تطلع مع الباب الثاني !!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33576 ] نشر منذ 1 ساعة
خلو الدرعى ترعى
بنات المملكة ماينخاف عليهن
والثقة موجودة😐
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 15 دقيقة
بنات السعودية الجامعيات محترمين
لديهم الثقة والمعرفة الجيدة فى سواقة السيارات
أفضل من السواق الوافد الأجنبى