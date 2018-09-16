جامعة الأميرة نورة تسمح لطالباتها بالخروج في أي وقت دون تصريح
أعلنت جامعة الأميرة نورة، صباح اليوم الأحد، عن قرارها بالسماح رسميًا للطالبات بالخروج عند انتهاء محاضراتهن في أي وقت دون تصريح.
ومن جانبها، أكدت إدارة الجامعة، أن بواباتها ستكون مفتوحة أمام الطالبات على مدار 24 ساعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33437 ] نشر منذ 10 دقائق
مافيها شي
الثقة موجودة وبنات البلد
ماينخاف عليهن🤗
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 5 دقائق
الله الله
مالقيتوا الا هالشي تطبقونه مصيرهن يطلعن يعني بيعيشن فيها كل عمرهن هي كلها كم ساعه وكل وحده تمسك الباب