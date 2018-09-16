جامعة الأميرة نورة تسمح لطالباتها بالخروج في أي وقت دون تصريح

نايف السالم(صدى):

أعلنت جامعة الأميرة نورة، صباح اليوم الأحد، عن قرارها بالسماح رسميًا للطالبات بالخروج عند انتهاء محاضراتهن في أي وقت دون تصريح.

ومن جانبها، أكدت إدارة الجامعة، أن بواباتها ستكون مفتوحة أمام الطالبات على مدار 24 ساعة.