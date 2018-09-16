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بالفيديو.. غضب شاب يدفعه لشق ثيابه وتحطيم زجاج سيارته

بالفيديو.. غضب شاب يدفعه لشق ثيابه وتحطيم زجاج سيارته
خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب كويتي ينفعل ويشيط غضبًا أثناء روايته لموقف حدث له مع رجل رفض أن ترتدي ابنته الحجاب وطردها من المنزل.

وجاء الشاب في الفيديو، وهو غاضب إلى أن قام بشق ثيابه وتهشيم زجاج سيارته أثناء سرده للقصة، وهي أن رجلًا دخل على أولاده فوجد ابنته ترتدي الحجاب فرفض ذلك وقام بطردها من المنزل لهذا السبب.


18 تعليق

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 4 ساعات

هههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يعطيك العافية

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 4 ساعات

اعذرني اخي ما اخدت بالي وقتها

[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 4 ساعات

إعصابك / الدنيا ماتسوى .

[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 4 ساعات

أدعولي بس
والله ماتحصلون مثل القرني
لو تحبون السماء
حتى أنت يامحرر
اليوم قاعد تمسح لي الكلام وتحط نقاااط…
حسستني أني برنامج قطاف😂😂😂
والله ماتلقى مثل القرني
يرسم الأبتسامة على وجهك
ويصحي خلق الله كلهم😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 4 ساعات

طيب انت جالس تطرد فيها تبغاها تعطيك وجه وزعلت لما سحبت عليك وردت على غيرك
لا تنهى عن خلقاً وتأتي مثلهُ اكمل البيت
بتقول ابغى انصحها بقولك الله اعلم ما في نية الرجال يمكن يبغى ينصحها
إلا إذا كنت تعلم ما في النوايا

[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 4 ساعات

يوم شفتك تجاهلتي الرد
توقعت أنك فاهمه وش أنا ابي أقول
عمومآ ياخواتي وياأخواني
خلو سوالفنا بأحترام وفي نفس سياق الخبر والتعليق
أما ينادي
لمى يالمى
خير وش عندك ياالخروف
وأنتي لاتضحكين لهم
خليكي جاده
شفي المحرومه
بس علشان عطيتها ورده قبل٤سنوات
بغت تطلع عيوني الثنتين
والله اكلمك جد
طربقت الدنيا فوق نفوووووخي😂😂😂

[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 4 ساعات

برد عليك بس هاالمره وبس
أنا مني مثلك يولد الديرة
الي بقلبي على لساني
شف الفرق بيني وبينك مثل السماء والأرض
ليتك ماأعترفت على نفسك هذاك اليوم
كل الناس كرهوك ومعد أحد يرد عليك
الله يهديك بس

[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 3 ساعات

اول مره اشوف لك كلام صح
الفرق بيني وبينك ابعد بكثير عن السماء والأرض
اما الكره يكفي كمية الجلد اللي أخذته اليوم لو كان عندك إحساس ولن اتشمت فيك اليوم اللي جاك كفاك
لكن مشكلة الثور ما يفرق بين البر الحمر وبين كناسه

[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 3 ساعات

أنا لست شاذ
ولاأتصيد الأطفال من عند باب المدارس وأغرر بهم في الأستراحات
وأحقنهم بأبر الحليب
لاتزعل أنت أعترفت بعظمة لسانك ويمكن أنك تماديت
وأراد الله فضحك
فلا ترجع تلقي باللوم والعتب علي أنا ماضربتك على يدك وقلت لك تكلم.
شف ياولد الديرة
مكه طاهره وطيبه وماتقبل الا طاهر وطيب
وأنت كنت من سكان مكه
ولفظتك سبحان الله
وشفك الحين وين
مكه الله يعمرها
ماتقبل الخبث😐

[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة

شوف تبغانين أقل أدبي معاك انت عارف كيف انزل لمستواك واعطي بالعظم
انا ناقشتك بطريقة مؤدبة بس الثور ما يفهم عموماً بتظل مطية للرجال وانا
بدور رقمك في السناب اعرفك غبي وبسهولة بتنصاد
واعرف كيف اربيك يا اوراني بلهجة برعي باشا
بعدين انا ما صرفت الا خمستك

[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 58 دقيقة

بعدين تعال انت كل ما جلدتك قلت شاذ
انت على بالك حشرتني انا ادخلك من الخليج
واطلعك من البحر الميت ياسبيكة انت ما تاخذ مني ولا دقيقة
بس مشكلتك انك تتصفق و
تضحك على نفسك انك فاهم البير و غطها وانت طقوع مصيف

[ عدد التعليقات: 11269 ] نشر منذ 12 دقيقة

ردة فعل سخيفة وما لها داعي

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