بالفيديو.. غضب شاب يدفعه لشق ثيابه وتحطيم زجاج سيارته
أظهر مقطع فيديو، شاب كويتي ينفعل ويشيط غضبًا أثناء روايته لموقف حدث له مع رجل رفض أن ترتدي ابنته الحجاب وطردها من المنزل.
وجاء الشاب في الفيديو، وهو غاضب إلى أن قام بشق ثيابه وتهشيم زجاج سيارته أثناء سرده للقصة، وهي أن رجلًا دخل على أولاده فوجد ابنته ترتدي الحجاب فرفض ذلك وقام بطردها من المنزل لهذا السبب.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا هزيم
علشان الأخت لمى ماعطته وجه😭😭😭😭
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 4 ساعات
لمى تتذكرين قبل اربعةأيام
قلت لك أبعطيكي نصيحة
ومارديتي علي
هذا الي صار قبل اشوي
نفس الي كنت بنصحك فيه
لأني كنت حاس باالشي هادا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 4 ساعات
https://www.slaati.com/2018/09/12/p1184790.html
خشي على هذا الخبر واقرئي تعليقي
هذا الاسبوع الماضي
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يعطيك العافية
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 4 ساعات
اعذرني اخي ما اخدت بالي وقتها
بنت حرب[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 4 ساعات
إعصابك / الدنيا ماتسوى .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 4 ساعات
أدعولي بس
والله ماتحصلون مثل القرني
لو تحبون السماء
حتى أنت يامحرر
اليوم قاعد تمسح لي الكلام وتحط نقاااط…
حسستني أني برنامج قطاف😂😂😂
والله ماتلقى مثل القرني
يرسم الأبتسامة على وجهك
ويصحي خلق الله كلهم😂😂😂😂😂
ولد الديره[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب انت جالس تطرد فيها تبغاها تعطيك وجه وزعلت لما سحبت عليك وردت على غيرك
لا تنهى عن خلقاً وتأتي مثلهُ اكمل البيت
بتقول ابغى انصحها بقولك الله اعلم ما في نية الرجال يمكن يبغى ينصحها
إلا إذا كنت تعلم ما في النوايا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 4 ساعات
يوم شفتك تجاهلتي الرد
توقعت أنك فاهمه وش أنا ابي أقول
عمومآ ياخواتي وياأخواني
خلو سوالفنا بأحترام وفي نفس سياق الخبر والتعليق
أما ينادي
لمى يالمى
خير وش عندك ياالخروف
وأنتي لاتضحكين لهم
خليكي جاده
شفي المحرومه
بس علشان عطيتها ورده قبل٤سنوات
بغت تطلع عيوني الثنتين
والله اكلمك جد
طربقت الدنيا فوق نفوووووخي😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16991 ] نشر منذ 4 ساعات
صمخت اذني 😟😆
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 4 ساعات
برد عليك بس هاالمره وبس
أنا مني مثلك يولد الديرة
الي بقلبي على لساني
شف الفرق بيني وبينك مثل السماء والأرض
ليتك ماأعترفت على نفسك هذاك اليوم
كل الناس كرهوك ومعد أحد يرد عليك
الله يهديك بس
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 3 ساعات
تكرم با اخي
ولد الديره[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 3 ساعات
اول مره اشوف لك كلام صح
الفرق بيني وبينك ابعد بكثير عن السماء والأرض
اما الكره يكفي كمية الجلد اللي أخذته اليوم لو كان عندك إحساس ولن اتشمت فيك اليوم اللي جاك كفاك
لكن مشكلة الثور ما يفرق بين البر الحمر وبين كناسه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 3 ساعات
أنا لست شاذ
ولاأتصيد الأطفال من عند باب المدارس وأغرر بهم في الأستراحات
وأحقنهم بأبر الحليب
لاتزعل أنت أعترفت بعظمة لسانك ويمكن أنك تماديت
وأراد الله فضحك
فلا ترجع تلقي باللوم والعتب علي أنا ماضربتك على يدك وقلت لك تكلم.
شف ياولد الديرة
مكه طاهره وطيبه وماتقبل الا طاهر وطيب
وأنت كنت من سكان مكه
ولفظتك سبحان الله
وشفك الحين وين
مكه الله يعمرها
ماتقبل الخبث😐
ولد الديره[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة
شوف تبغانين أقل أدبي معاك انت عارف كيف انزل لمستواك واعطي بالعظم
انا ناقشتك بطريقة مؤدبة بس الثور ما يفهم عموماً بتظل مطية للرجال وانا
بدور رقمك في السناب اعرفك غبي وبسهولة بتنصاد
واعرف كيف اربيك يا اوراني بلهجة برعي باشا
بعدين انا ما صرفت الا خمستك
ولد الديره[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 58 دقيقة
بعدين تعال انت كل ما جلدتك قلت شاذ
انت على بالك حشرتني انا ادخلك من الخليج
واطلعك من البحر الميت ياسبيكة انت ما تاخذ مني ولا دقيقة
بس مشكلتك انك تتصفق و
تضحك على نفسك انك فاهم البير و غطها وانت طقوع مصيف
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11269 ] نشر منذ 12 دقيقة
ردة فعل سخيفة وما لها داعي