بالفيديو.. غضب شاب يدفعه لشق ثيابه وتحطيم زجاج سيارته

خالد الظفيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب كويتي ينفعل ويشيط غضبًا أثناء روايته لموقف حدث له مع رجل رفض أن ترتدي ابنته الحجاب وطردها من المنزل.

وجاء الشاب في الفيديو، وهو غاضب إلى أن قام بشق ثيابه وتهشيم زجاج سيارته أثناء سرده للقصة، وهي أن رجلًا دخل على أولاده فوجد ابنته ترتدي الحجاب فرفض ذلك وقام بطردها من المنزل لهذا السبب.