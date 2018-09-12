” مصفف الشعر ” قد يصيبك بالشيخوخة المبكرة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

توصل عدد من الأطباء والخبراء في علم الدماغ والأعصاب، إلى أن الضوضاء البيضاء الصادرة عن الأجهزة الإلكترونية كالجوال أو التليفزيون وخاصة مصفف الشعر، قد تصيب الأشخاص بالشيخوخة المبكرة.

وأرجع الأطباء السبب في ذلك، إلى تأثر الدماغ بالمعلومات العشوائية التي يتغذى عليها، مثل ” الضوضاء البيضاء ” ، وذلك نتيجة تحطيم رسول كيمائي معين، وتؤدي هذه الضوضاء إلى تقليل قدرة الدماغ على التكييف مع المعلومات.

وانتهى العلماء، إلى أن الضوضاء البيضاء تسرع عملية شيخوخة الدماغ، مشيرين إلى أنه لا ينبغي التوصية باستخدام هذه النوع من الضوضاء كعلاج لحالة السمع.

جدير بالذكر، أن الضوضاء البيضاء يعبر عن مجموعة من الأصوات التي تجمع كافة الترددات التي يستطيع الإنسان سماعها، والتي تقع في مجال الطيف الترددي ما بين 20 حتى 20 ألف هيرتز.