بالفيديو.. لكزس ES تزود بكاميرات جانبية بدلا من المرايا التقليدية

بكين(صدى):

أعلنت لكزس التابعة لشركة تويوتا عن توفير تقنية جديدة في سيارتها ES سيدان تشمل توفير كاميرات بدلاً من المرايا الجانبية التقليدية وهي التقنية التي ستتوفر للسوق الياباني فقط في الوقت الحالي بسبب عدم سماح القوانين في غالبية دول العالم بتشغيل مثل هذه التقنية الا في اليابان. وأطلقت لكزس على تقنيتها الجديدة Digital Outer Mirrors وهي تتواجد في نفس مكان المرايا الجانبية.

وأكدت الشركة أن هذه الكاميرات توفر رؤية أفضل وتقليل من الضوضاء التي تسببها المرايا واصطدامها بالهواء كما أن حجم المرايا وتصميمها يقلل من صعوبة الرؤية على الجانبين مقارنة بحجم المرايا التقليدية الأكبر وتصميمها المربع كما يتم عرض الصور المنقولة من الكاميرات الي شاشتين كل واحدة في أحد جانبي لوحة القيادة .

ويمكن تقريب الصور وفق رغبة السائق كما تسهل التقنية رصد البقع العمياء التي لا ترصد في المرايا العادية كما أن الكاميرات تحسن من الرؤية الليلية بسبب تحسينها صورتها المنقولة للشاشات .