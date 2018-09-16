بالصور.. ضبط مخالفين يصطادون الطيور في منطقة حظر الصيد بالشرقية

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوة حماية المناطق المحمية التابعة للهيئة السعودية للحياة الفطرية المكلفة بتطبيق منع الصيد على السواحل في المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط مخالفين يمارسون صيد الطيور في منطقة حظر الصيد.

وأوضحت هيئة الحياة الفطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهم ووسائل الصيد والأجهزة للشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.