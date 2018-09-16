500 ألف ريال من هيئة الرياضة لأسرة الإعلامي الراحل خالد قاضي

نواف السالم(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، عن تقديم الهيئة مبلغ 500 ألف ريال لأسرة الإعلامي الراحل خالد قاضي، تقديرًا لمسيرته الإعلامية.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” تقديرا لمسيرته الإعلامية سيتم تقديم 500 ألف ريال من الهيئة العامة للرياضة لأسرة خالد قاضي رحمه الله ” .

وتابع : ” وتحفيزا للحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والحزم يوم الجمعة المقبل ، وجهتُ المنظمين بتخصيص جائزة للجمهور عبارة عن سحب على سيارة جيب لكزس، خالد قاضي يستحق الكثير ” .

إقرأ أيضًا: