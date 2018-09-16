بالفيديو.. بكاء مجموعة من الإعلاميين بعد نبأ وفاة ” خالد قاضي “

نواف السالم(صدى):

أعرب مجموعة من الإعلاميين، عن حزنهم بعد وفاة الإعلامي خالد قاضي، رحمه الله اليوم السبت.

وبكى الأعلاميون بكاءً حارًا خلال تواجدهم في قناة الرياضية 24، بعد أن أخبرهم المذيع بوفاة الإعلامي خالد قاضي، قائلًا أحدهم اللهم لا اعتراض والحمد لله على قدره ونسأل الله أن يتغمده برحمته صاحب القلب الأبيض.

ويذكر أن الإعلامي الریاضي الراحل أعرب ، قبل وفاته عن سعادته لما حظي به من اھتمام وزیارات ودعوات من أصدقائه، خلال تواجده في المستشفى في رسالة له في جروب مع اصدقاءه.