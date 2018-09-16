تفاصيل ما حدث للعاملة الإثيوبية التي حطمت مطبخ كفيلها

حمود العنزي (صدى):

كشف المواطن الذي قامت عاملة إثيوبية بتكسير وتحطيم منزله في محافظة الخرج، حتى انتهى الأمر بتكبيلها ثم حضرت الشرطة لأخذها، تفاصيل وملابسات الواقعة.

وقال المواطن، إن والدته وشقيقاته خرجن لزيارة أحد الأقارب، وعند عودتهن بعد صلاة المغرب وجدن المطبخ محوَّل كما ظهر في الفيديو، فيما كانت العاملة جالسة في زاوية من المطبخ وتصيح ” الشيطان الشيطان ” .

وأشار إلى أن شقيقته نادته وأخيه للسيطرة على الموقف، وبالفعل قاما بتكبيل العاملة وبعدها أبلغ الشرطة التي حضرت ووجهتهم إلى مخفر شرطة الخالدية، وتم تحويل الخادمة إلى مجمع الأمل للصحة النفسية بالخرج.

وأضاف أنه تم إعطاء العاملة مهدئات لتستقر حالتها ثم تخلد إلى النوم، مؤكدًا أن والدته أصرَّت على عدم مطالبة العاملة بأي تعويض لأنها فقيرة، مطالبة إياهم بالسرعة في عمل حجوزات سفر إلى بلدها.

وأوضح، أن الخادمة غادرت بالفعل إلى بلدها عصر اليوم، مشيرًا إلى أنها قدمت قبل أشهر قليلة إلى المنزل، ولم يلاحظوا عليها أي شيء غريب.

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