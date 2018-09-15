بالفيديو.. عاملة أثيوبية تحطم مطبخ الأسرة التي تعمل لديها

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو تحطيم عاملة منزلية من الجنسية الأثيوبية، لمطبخ الأسرة التي تعمل لديها بشكل مأسوي وفوضوي.

وظهر في مقطع الفيديو تبعثر محتويات المطبخ بشكل فوضوي وتكسير كافة محتوياته، حيث وصف مصور المقطع ما رأه بـ ” يوم النحر ” .