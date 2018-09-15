بالفيديو.. عاملة أثيوبية تحطم مطبخ الأسرة التي تعمل لديها
وثق مقطع فيديو تحطيم عاملة منزلية من الجنسية الأثيوبية، لمطبخ الأسرة التي تعمل لديها بشكل مأسوي وفوضوي.
وظهر في مقطع الفيديو تبعثر محتويات المطبخ بشكل فوضوي وتكسير كافة محتوياته، حيث وصف مصور المقطع ما رأه بـ ” يوم النحر ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54019 ] نشر منذ 44 دقيقة
احمد ربك انها جت على كذا ،،
,, زين انها مانحرتكم كلكم او احدكم ,,
.. المثل قال // لياسلم العود الحال تعود ..
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3989 ] نشر منذ 30 دقيقة
استغفر الله صدقت ياخوي ابو محمد ههههههههههههههههه
يفداها المطبخ وتوابعه 😅
متقاعد[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 17 دقيقة
يأابومحمد صدقت وياالشعب السعودي متى تدرك خطراثيوبياء ذكور واناث