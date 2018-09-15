تركي آل الشيخ يوجه بتخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم لأسرة ” خالد القاضي “

نواف السالم(صدى):

وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم في الجولة الثالثة لأسرة الإعلامي خالد القاضي رحمه الله الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنه وسيتم تعويض الأهلي بقيمة الدخل من الهيئة العامة للرياضة.

وأضاف ” آل الشيخ ” في تغريدة آخر له : اسأل الله أن يتغمد الأخ خالد قاضي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.صادق العزاء لأسرته ولنا جميعاً إنا لله وإنا إليه راجعون .

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