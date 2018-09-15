الإعلامي خالد القاضي في ذمة الله

محمد السعران(صدى):

انتقل، اليوم السبت، الإعلامي خالد القاضي إلى رحمة الله، بعد صراع مع المرض.

وقال ابن أخيه، صلاح القاضي، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ان لله وان اليه راجعون انتقل الى جوار ربه عمي الإعلامي خالد قاضي ” .

ونعى عدد من الإعلاميين والنشطاء، وفاة ” القاضي ” داعين له أن يسكنه الله جناته ويرزق أهله الصبر والسلوان.