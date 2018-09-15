الإعلامي خالد القاضي في ذمة الله
انتقل، اليوم السبت، الإعلامي خالد القاضي إلى رحمة الله، بعد صراع مع المرض.
وقال ابن أخيه، صلاح القاضي، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ان لله وان اليه راجعون انتقل الى جوار ربه عمي الإعلامي خالد قاضي ” .
ونعى عدد من الإعلاميين والنشطاء، وفاة ” القاضي ” داعين له أن يسكنه الله جناته ويرزق أهله الصبر والسلوان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54070 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11146 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . إنا لله و إنا إليه راجعون .
.
الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجنــه .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31212 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
algernaas4[ عدد التعليقات: 841 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
ملكي[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمك الله يا أبا عنان وغفر لك ( إنا لله وإنا إليه راجعون )
ابن البلد[ عدد التعليقات: 713 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10075 ] نشر منذ 1 ساعة
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
اللهم ارحمه وتجاوز عنه وثبّته عند السؤال
اللهم اجعل مثواه الجنّة وموتى المسلمين يارب
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2263 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يغفر له ويتجاوز عنه ويثبته عند السوال
اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار
اللهم جازه بالأحسان أحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا يارب العالمين
اللهم أجر أهله واربط على قلوبهم