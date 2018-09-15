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الإعلامي خالد القاضي في ذمة الله

الإعلامي خالد القاضي في ذمة الله
محمد السعران(صدى):

انتقل، اليوم السبت، الإعلامي خالد القاضي إلى رحمة الله، بعد صراع مع المرض.

وقال ابن أخيه، صلاح القاضي، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ان لله وان اليه راجعون انتقل الى جوار ربه عمي الإعلامي خالد قاضي ” .

ونعى عدد من الإعلاميين والنشطاء، وفاة ” القاضي ” داعين له أن يسكنه الله جناته ويرزق أهله الصبر والسلوان.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 54070 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 11146 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . إنا لله و إنا إليه راجعون .
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الله يرحــمه ويجــعل مثــواه الجنــه .

[ عدد التعليقات: 841 ] نشر منذ 2 ساعتين

إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 2 ساعتين

رحمك الله يا أبا عنان وغفر لك ( إنا لله وإنا إليه راجعون )

[ عدد التعليقات: 713 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 10075 ] نشر منذ 1 ساعة

‏إنّا لله وإنّا إليه راجعون
اللهم ارحمه وتجاوز عنه وثبّته عند السؤال
اللهم اجعل مثواه الجنّة وموتى المسلمين يارب

[ عدد التعليقات: 2263 ] نشر منذ 45 دقيقة

الله يغفر له ويتجاوز عنه ويثبته عند السوال

اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار

اللهم جازه بالأحسان أحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا يارب العالمين

اللهم أجر أهله واربط على قلوبهم

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