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تعددت سقطاته.. هذا ما دفع الوزير قطان للرد على وزير الخارجية العراقي

تعددت سقطاته.. هذا ما دفع الوزير قطان للرد على وزير الخارجية العراقي
نايف السالم(صدى):

تستمر السقطات التي يقوم بها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، تجاه المملكة، والتي كان آخرها وصفه لقول بلقيس ” إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ” بـ ” القول الحكيم ” عند تناول الوضع اليمني.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة عن سقطة مماثلة قام بها ” الجعفري ” خلال الاجتماع السابق لوزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم ” 149 ” والتي كان يرأسها وزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد قطان.

حيث زعم ” الجعفري ” في كلمته الارتجالية أن قرار حرب اليمن هو ” خطأ وخطيئة ” ، كما وصف قرار دعم الحكومة الشرعية في اليمن من قبل التحالف العربي بـ ” القرار غير الحكيم وغير المدروس ” .

ليتدخل وزير للشؤون الأفريقية أحمد قطان بقوة قائلاً لـ ” الجعفري ” : ” اجعلنا مرة واحدة نشعر فيها أنك مع المملكة ” ، ويترك بعد ذلك القاعة غاضبًا.

وبعد أيام من سقطته، وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التي عقدت في الظهران في أبريل الماضي، صرحت المصادرعن حديث بدأه ” الجعفري ” مشيرًا فيه أنه لم يقصد إطلاقًا المملكة بأي حال من الأحوال.

ليعلق ” قطان ” على كلامه قائلاً: ” من اتخذ قرار الحرب هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وليس أحد غيره، ولولا هذا القرار الحكيم لكانت إيران وأذنابها من الحوثيين قد سيطروا على اليمن بأكمله ” .

ليعود ” الجعفري ” في الدورة الأخيرة لسقطته الثانية التي تكشف عن جهله وعدم معرفته بتفسير آيات القرآن الكريم بعدما شرحه على لسان الملكة بلقيس؛ حيث أوضحت المصادر أن حديث ” الجعفري ” موثق بالصوت كما جرت العادة في اجتماعات الجامعة العربية؛ ليؤكد بهذه السقطة أنه يقصد المملكة.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5399 ] نشر منذ 29 دقيقة

واحد تربى في ايران و ولائه لها أيش ترتجون منه *!!!

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