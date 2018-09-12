رد ناري من ” قطان ” على وزير الخارجية العراقي: تفهم القرآن خطأ

نايف السالم(صدى):

هاجم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبد العزيز قطان، مداخلة وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، وما قاله عن دور المملكة فى اليمن، خلال الجلسة الثانية المفتوحة للدورة الـ150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة أمس الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية العراقي أن بلقيس لو عادت لليمن اليوم لقالت أن الملوك لو دخلوا قرية لأفسدوها، مثلما ورد فى القرآن على لسانها؛ ليرد عليه ” قطان ” معتبرًا أن فهمه للقرآن غير صحيح، وسبق أن قال القذافى كلاما مماثلًا.

وأشار ” قطان ” إلى أن بلقيس قالت هذا القول عندما جاءتها رسالة من الملك سليمان وقد جاءته صاغرة بعد ذلك وتزوجها، مضيفًأ: ” المملكة تدخلت فى اليمن استجابة للحكومة الشرعية، ولن نقبل أن تضرب السعودية ولا أعتقد أن أحدًا يمكن أن يقبل أن تضرب قبلة المسلمين. ”

وتابع: ” نحن لم نسع وراء هذه الحرب بل سعت إليها إيران وشيعة إيران ومن يقف وراء إيران والملكة ستبقى عصية عليكم أنتم فى إيران. “