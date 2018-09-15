في حال موافقة جهات عملهم.. أطباء مستعدون للتعاون مع جامعة شقراء

علي القحطاني (صدى):

كشف عدد من الأطباء السعوديين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات جامعية تابعة لوزارة التعليم، عن رغبتهم في التعاون مع جامعة شقراء لتدريس مقررات في كلية الطب.

وأكد الأطباء على استعدادهم للتعاون مع الجامعة كل حسب تخصصه في حال موافقة جهات عملهم على ذلك، وذلك بعد تصريح جامعة شقراء حول ندرة الأساتذة السعوديين في بعض التخصصات لديها ومنها الطب.

وأوضح الأطباء أن التخصصات التي يمكن تدريسها في الجامعة، هي ” طب الأطفال، والباطنية، وجراحة المخ والأعصاب وطب الأسرة، والطب الوقائي والوبائيات ” .

اقرأ أيضًا :