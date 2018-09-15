جامعة شقراء ترد على أنباء ندرة الاساتذة السعوديين لديها

حمود العنزي (صدى):

كشفت جامعة شقراء، حقيقة عدم موافقتها على تعيين أساتذة سعوديين تقدموا للتوظيف وفقًا لإعلانها الصادر في 22/1/1439هـ.

وأكدت الجامعة أنها أعلنت عن رغبتها في التوظيف المباشر طوال العام لأساتذة سعوديين على وظائف ” استاذ مساعد، واستاذ مشارك، واستاذ ” ، مؤكده أن الإعلان لا يزال سارًا حتى الآن لتوظيف من ينطبق عليهم الشروط.

وأوضحت أن عدم موافقتها على تعيين من تقدموا سابقًا على الوظائف، جاء لعدة أسباب منها عدم الاحتياج أو عدم توافر شروط التعيين على المتقدمين، لافته إلى حرصها على تعيين أعضاء هيئة تدريس سعوديين ممكن يحملون المؤهلات العلمية المطلوبة في الطب والصيدلية بجميع التخصصات والعلوم التطبيقية والهندسة بأقسامها.

وردت الجامعة على الأنباء المتداولة حول ندرة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات الطبية والصحية بجامعة شقراء، مؤكده على تكرار حصرها على استقطاب الكوادر الوطنية منعًا للتأويل والاجتهاد ودرءً للمغالطات.