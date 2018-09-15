ابنة فنان وتمنت هدم الكعبة.. خفايا صادمة عن الفتاة التي ادعت خطفها
أثارت الفتاة التي نشرت مقطع فيديو تزعم خلاله تعرضها للاختطاف، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نفي شرطة القصيم محاولة الاختطاف وإحالة الفتاة للجهات المختصة.
وبعد البحث والتقصي حول هذه الفتاة وأسباب إقدامها على مثل هذا الأمر الخطير والذي عرضها لمسألة قانونية، تبين عدة معلومات صادمة عن الفتاة أولها أنها طالبة شريعة وابنة فنان سعودي راحل مشهور.
كما اتضح أن الفتاة غريبة الأطوار ومتورطة في ممارسات غير قانونية دفعت الشرطة إلى توقيفها، كما أنها تدافع عن الإلحاد وتتخذ صفه، وانتشرت صورة لها وهي تضع وشمًا على ذراعها مكتوب عليه ” انا ولية أمري ” .
وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في نشر صور وتعليقات للفتاة، إحداهما صورة الوشم، وتعليق تكشف فيه عن أمنيتها لـ ” هدم الكعبة ” .
وقالت مغردة عن الفتاة ” طلعت طالبة شريعة وحاطه وشم أنا ولية أمري، لأن والدك ميت، طبيعي تتولين نفسك جعلك ما يتولاك إلا واحد ما يخاف ربه.. عمومًا عليها إيقاف خدمات، وتم استدعاؤها بحسب القانون، وهي مسوية نفسها ملحدة تبي تصير لاجئة في كندا، أو بريطانيا، ما قدرت تنحاش لأنها ما تقدر تسافر، قالت ما لي إلا كذا ” .
يُذكر أن شرطة القصيم كشفت ملابسات مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفتاة وزعمت خلاله اختطافها، مؤكده أنه صدر بحقها أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، وأنها لم تكن في حالة اختطاف وقت تسجيل الفيديو بينما كانت داخل شقة مفروشة بمدينة بريدة أمس الجمعة.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 4 ساعات
لاتكون الي على بالي
فطوم
الو
وينك🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب مثل هذي الفتاة
وش الدبرة معها
وش السوات
كيف طريقة التعامل معها
هذي قاضية خلاص
الا يرحمها الله ويمن عليها باالهداية😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا شذوذ أجتماعي
والي مثل هذي
هذا يتم غسل دماغه في الخارج
ولو دققتوا وجدتوا لها علاقات وأتصالات خارجية
ومدعومه من منظمات في الخارج
الي تتمنى هدم الكعبه وتدعو للألحاد
هذي حاقدة على الإسلام
وخطر على المجتمع
وماينفع معها الا حد السيف.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 19631 ] نشر منذ 4 ساعات
يمكن تكون بنت المرحوم اللي صايره بويه
طيب ليه تطالب بهدم الكعبه ؟ اذا هي منحرفه او ملحده مو مشكله في 60 داهيه لكن ايش مشكلتها مع الكعبه
اتمنى ينشر التحقيق معها من شان نفهم الاسباب ثم لماذا لا تنشر صورتها البهيه
ssssssssssssssssssssssssss[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 4 ساعات
فطوم معطبتها هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه راحت فيها الله يرحم ابوك وبس
ssssssssssssssssssssssssss[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 4 ساعات
فطوم معطبتها هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه راحت فيها الله يرحم ابوك وبس
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يهديها ويعافينا ولا يبتلينا ..
ابو وليد[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 3 ساعات
يا القرني اطلبها للزواج يمكن توافق عليك — وانت تولى امرها واهدها سبيل الرشاد — الله يوفقك يارب ما فيه وحده علقت على موضوع او وحده كتبو عنها موضوع الا وقد طلبتها للزواج — الفول وما يسوي ههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 3 ساعات
على يدك يبووليد
وبعطيك الدلاله
سندوتش طعمية
بدون شطه
الشطه تزود المحنه فيك😂😂😂😂😂
الشاعر[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذه البنت المسكينة تغير سلوكها بعد تبني قناة
الافساد المعروفة للجميع بخبثها
مستغلة عدم وجود ولي لها بعد وفاة والدها
رحمة الله رحمة واسعة وهوا محبوب للجميع
وبعده توفي اخيها ووالدتها الغير سعودية لاتستطيع السيطرة عليها
ارجوا من الله ان يهديها ويردها الي رشدها وضال المسلمين
حسبنا الله ونعم الوكيل
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخوي لا تمشي مع الموضه الله يهديك كل واحد بعقله شي وشطح على نفسه وعلى الاسلام قلت له اتصال خارجي .؟
الاتصال الخارجي خذها قاعدة لا يأتي الا بالاتصال المباشر اولاً اي له سفرات خارجية هذا اول شي
ثاني شي تقول ماينفع معاها الا حد السيف لانها خطر على الاسلام تبي نظريتك تتحقق .؟ هل طبق هذا الشي على اللي قبلها …؟!؟! اكيد لا اجل كيف تقول ماينفع معاها الا حد السيف.!!
انا مادافع معاها ولا همني من تكون هذي تحال لتحقيق وتحال بنفس الوقت لقياس عقلها يكون سليم او لا علشان نبني عليه شطحاتها اذا سلمت من هذا الشي ننتقل للامر الاخر وهي ضغوط اهلها من يضربونها لان كثرت الضرب من الصغر لين الكبر يولد الانفجار وعدم الاتزان بالعقل
رااايق[ عدد التعليقات: 5399 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله **
ابو وليد[ عدد التعليقات: 748 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا القرني والله اني حبيتك — نفسك حلوه
algernaas4[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
الله يرحمك يابن…..ويغفر لك حتى بنتك ضاعت من بعدك
بنت حرب[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 1 ساعة
بنت مين .؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33279 ] نشر منذ 1 ساعة
أخ مبارك
عن إي موضه تتكلم؟
الهذلولة وطقتها ثبت عنهن أنه كان وراهن منظمات وأتصالات خارجية
تسعى لهدم الوطن من الداخل
هذا أولا
الشي الثاني
ماهو حكم المرتد في نظرك
شرع الله ليس نظريتي ولا نظرية أحد
يستتاب أو حد السيف
لاتقولي ضغوط ولا ماضغوط
البنت هذي سبق وأودعت دار الرعاية بسبب أفكارها
وخرجت بعد فترة وهي زي ال(أ)
وعلى فكرة
ترى مني حاقد عليها باالعكس
أحب البنت هذي
ولكني ماأحب أفكارها ومعتقداتها
شاكر مرورك
ابو وليد
لسى باقي بتحبني أكثر😉
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 26 دقيقة
مريضة عقليا ويجب احالتها الى شهار كي تتعاج وتعود لرشدها.