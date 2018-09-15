ابنة فنان وتمنت هدم الكعبة.. خفايا صادمة عن الفتاة التي ادعت خطفها

سالم المطيري(صدى):

أثارت الفتاة التي نشرت مقطع فيديو تزعم خلاله تعرضها للاختطاف، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد نفي شرطة القصيم محاولة الاختطاف وإحالة الفتاة للجهات المختصة.

وبعد البحث والتقصي حول هذه الفتاة وأسباب إقدامها على مثل هذا الأمر الخطير والذي عرضها لمسألة قانونية، تبين عدة معلومات صادمة عن الفتاة أولها أنها طالبة شريعة وابنة فنان سعودي راحل مشهور.

كما اتضح أن الفتاة غريبة الأطوار ومتورطة في ممارسات غير قانونية دفعت الشرطة إلى توقيفها، كما أنها تدافع عن الإلحاد وتتخذ صفه، وانتشرت صورة لها وهي تضع وشمًا على ذراعها مكتوب عليه ” انا ولية أمري ” .

وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في نشر صور وتعليقات للفتاة، إحداهما صورة الوشم، وتعليق تكشف فيه عن أمنيتها لـ ” هدم الكعبة ” .

وقالت مغردة عن الفتاة ” طلعت طالبة شريعة وحاطه وشم أنا ولية أمري، لأن والدك ميت، طبيعي تتولين نفسك جعلك ما يتولاك إلا واحد ما يخاف ربه.. عمومًا عليها إيقاف خدمات، وتم استدعاؤها بحسب القانون، وهي مسوية نفسها ملحدة تبي تصير لاجئة في كندا، أو بريطانيا، ما قدرت تنحاش لأنها ما تقدر تسافر، قالت ما لي إلا كذا ” .

يُذكر أن شرطة القصيم كشفت ملابسات مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفتاة وزعمت خلاله اختطافها، مؤكده أنه صدر بحقها أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، وأنها لم تكن في حالة اختطاف وقت تسجيل الفيديو بينما كانت داخل شقة مفروشة بمدينة بريدة أمس الجمعة.

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