شرطة القصيم تكشف ملابسات فيديو تزعم فيه امرأة تعرضها للاختطاف

سالم المطيري(صدى):

ردَّت شرطة منطقة القصيم، اليوم الجمعة، على المقطع المتداول زعمت فيه امرأة تعرضها للاختطاف.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المرأة صدر بحقها أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، ولم تكن في حالة اختطاف وقت تسجيل الفيديو بينما كانت داخل شقة مفروشة بمدينة بريدة اليوم الجمعة.

وقامت المرأة بتسجيل المقطع وزعمت تعرضها للاختطاف، كما اتجهت عبر إحدى النوافذ إلى سطح المبنى مههدة بإيذاء نفسها، وذلك في الوقت الذي كانت الجهات الأمنية تقنعها بالامتثال لما صدر بحقها.

وأضاف، أن الجهات الأمنية سيطرت في نهاية الأمر على الموقف ومنعت المرأة من إيذاء نفسها، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.