شرطة القصيم تكشف ملابسات فيديو تزعم فيه امرأة تعرضها للاختطاف
ردَّت شرطة منطقة القصيم، اليوم الجمعة، على المقطع المتداول زعمت فيه امرأة تعرضها للاختطاف.
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المرأة صدر بحقها أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، ولم تكن في حالة اختطاف وقت تسجيل الفيديو بينما كانت داخل شقة مفروشة بمدينة بريدة اليوم الجمعة.
وقامت المرأة بتسجيل المقطع وزعمت تعرضها للاختطاف، كما اتجهت عبر إحدى النوافذ إلى سطح المبنى مههدة بإيذاء نفسها، وذلك في الوقت الذي كانت الجهات الأمنية تقنعها بالامتثال لما صدر بحقها.
وأضاف، أن الجهات الأمنية سيطرت في نهاية الأمر على الموقف ومنعت المرأة من إيذاء نفسها، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقها.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 413 ] نشر منذ 1 ساعة
أكيد كانت تبع 42 هاهاها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53997 ] نشر منذ 58 دقيقة
لابد وانها معتلَّه نفسياً ,,
,, الله يشفيها منما فيها ,, آمين ,,
معلمة[ عدد التعليقات: 714 ] نشر منذ 46 دقيقة
طالما إنك مطلوبة للنيابة العامة تحملي إللي يجيك
الآن مو نفس زمان يستدعون ولي أمرك
كل شخص يخطيء يتحمل خطئه
ومافيه فرق بين الرجل والمرأة في العقاب والثواب