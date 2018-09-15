قبل أيام من التشغيل.. أسعار تذاكر رحلات قطار الحرمين

نايف السالم(صدى):

يستعد قطار الحرمين الشريفين إلى بدء التشغيل الرسمي ” التجاري ” ؛ لنقل الركاب بين محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في 14 محرم الجاري.

وكشفت مصادر عن أسعار تذاكر قطار الحرمين، حيث تبلغ سعر الرحلات للدرجة السياحية من محطة مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 75 ريالًا، فيما يبلغ سعر الرحلات بين محطتي المدينة المنورة وجدة 60 ريالا، ومضاعفتها للذهاب والعودة.

وعن درجة رجال الأعمال، تبلغ قيمة التذكرة بين محطتي مكة المكرمة والمدينة المنورة 95 ريالًا للاتجاه الواحد، على أن يبلغ إجمالي قيمة تذكرة الذهاب والعودة على هذه الدرجة 190 ريالًا.

وتبلغ قيمة التذكرة على درجة رجال الأعمال بين محطتي المدينة المنورة وجدة 75 ريالا للاتجاه الواحد، و150 ريالًا للذهاب والعودة.

كما أشارت المصادر إلى أن هذه الأسعار ستكون لمدة شهرين من افتتاح المشروع، على أن تكون مواعيد الرحلات خلال هذه الفترة، الثامنة صباحًا والعاشرة صباحًا والواحدة ظهرًا والخامسة مساء.

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