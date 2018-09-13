الموعد النهائي للتشغيل الرسمي لقطار الحرمين

عادل الحربي (صدى):

يستعد قطار الحرمين إلى إنطلاق التشغيل الرسمي ” التجاري ” لنقل الركاب بين محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بعد 11 يومًا من الآن.

ويبدأ القطار أولى رحلاته الرسمية في 14 محرم الجاري، وذلك بعد الاختبارات النهائية للتشغيل التجريبي وتجهيز الـ3 محطات التي يمر عليها القطار، واستكمال محطة جدة.

وتبلغ عدد رحلات القطار 8 رحلات يومًا في الاتجاهين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة والعكس، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2018 فقط، على أن تزداد إلى 12 رحلة للاتجاهين مع بداية العام الجديد 2019.

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