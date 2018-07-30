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توقف الرحلات المجانية لقطار الحرمين السريع

توقف الرحلات المجانية لقطار الحرمين السريع
نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة حساب ” قطار الحرمين السريع ” عبر موقع ” تويتر ” ، عن توقف الرحلات المجانية للقطار، وذلك تمهيدًا للتشغيل الرسمي للمشروع خلال سبتمبر القادم.

وجاء في التغريدة الآتي : ” نشكر كل من شاركنا رحلات قطار الحرمين المجانية خلال الأشهر الماضية.. ونعلن عن توقف الرحلات المجانية تمهيدًا للتشغيل الرسمي للمشروع خلال شهر سبتمبر ٢٠١٨م ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 55 دقيقة

بالتوفيق

[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 55 دقيقة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 50734 ] نشر منذ 44 دقيقة

خير ان شاء الله ,,

[ عدد التعليقات: 2545 ] نشر منذ 22 دقيقة

المشروع جبار وجميل بصراحة
أنا جربت القطار في الرحلات التجريبية من مكة للمدينة وكانت رحلة رائعة ومشروع يفتخر فيه الواحد

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