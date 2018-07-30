توقف الرحلات المجانية لقطار الحرمين السريع

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة حساب ” قطار الحرمين السريع ” عبر موقع ” تويتر ” ، عن توقف الرحلات المجانية للقطار، وذلك تمهيدًا للتشغيل الرسمي للمشروع خلال سبتمبر القادم.

وجاء في التغريدة الآتي : ” نشكر كل من شاركنا رحلات قطار الحرمين المجانية خلال الأشهر الماضية.. ونعلن عن توقف الرحلات المجانية تمهيدًا للتشغيل الرسمي للمشروع خلال شهر سبتمبر ٢٠١٨م ” .