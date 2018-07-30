توقف الرحلات المجانية لقطار الحرمين السريع
أعلنت إدارة حساب ” قطار الحرمين السريع ” عبر موقع ” تويتر ” ، عن توقف الرحلات المجانية للقطار، وذلك تمهيدًا للتشغيل الرسمي للمشروع خلال سبتمبر القادم.
وجاء في التغريدة الآتي : ” نشكر كل من شاركنا رحلات قطار الحرمين المجانية خلال الأشهر الماضية.. ونعلن عن توقف الرحلات المجانية تمهيدًا للتشغيل الرسمي للمشروع خلال شهر سبتمبر ٢٠١٨م ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 1274 ] نشر منذ 55 دقيقة
بالتوفيق
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يعطيكم العافية
الجوهرة[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يعطيكم العافية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50734 ] نشر منذ 44 دقيقة
خير ان شاء الله ,,
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2545 ] نشر منذ 22 دقيقة
المشروع جبار وجميل بصراحة
أنا جربت القطار في الرحلات التجريبية من مكة للمدينة وكانت رحلة رائعة ومشروع يفتخر فيه الواحد