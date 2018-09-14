على خلفية حادثة مدفن سلى.. ضبط 36 عامل وحجز 4 مركبات بالرياض

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول قيام عمالة مخالفة بالاستيلاء على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية معدة للإتلاف، وقامت بنقلها إلى خارج مدفن النفايات البلدية بالسلي، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” أمانة الرياض توضح ملابسات فيديو سرقة عمالة لمواد غذائية منتهية الصلاحية ” .

وفي هذا السياق، تمكنت الجهات الأمنية ممثلة بوحدة البحث والتحري والضبط الميداني بشرطة الرياض، من ضبط 36 عاملاً وحجز 4 مركبات غير نظامية.

وأكدت مصادر لصدى قيام أعداد كبيره منذ عدة أشهر بمثل هذه السلوكيات خاصة من بعد العصر وحتى غياب الشمس .حيث يقومون بايقاف سيارتهم المتهالكة والتى لا تحمل في الغالب اي أوراق رسمية تثبت ملكيتها بجوار سور مكب النفايات ومن ثم القفز والدخول إلى داخل حدود المكب محملين معهم بكل ما تطاله ايديهم من مواد غذائية وغيرها في منظر مشاهد من سالكي امتداد الطريق الشرقي الجديد.

يُذكر أن أمانة الرياض كانت قد أوضحت ملابسات الفيديو، مشيرة إلى أنه عند مباشرة أعمال إتلاف 25 طنًّا من المواد الغذائية حسب البرنامج المجدول للإتلافات تسلق مجموعات من العمالة المخالفة أسوار مكب النفايات بـ ” السلي ” .

حيث تمكنوا من الوصول إلى خلية التفريغ في المدفن؛ ما استوجب استعانة فرق الأمانة بالأجهزة الأمنية، واسترداد تلك المواد الغذائية واستكمال إتلافها.

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