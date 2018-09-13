أمانة الرياض توضح ملابسات فيديو سرقة عمالة لمواد غذائية منتهية الصلاحية

علي القحطاني (صدى):

أوضحت أمانة منطقة الرياض، ملابسات الفيديو المتداول عن عمالة مخالفة استولت على كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية معدة للإتلاف، وقامت بنقلها إلى خارج مدفن النفايات البلدية بالسلي.

وأفادت الأمانة عبر حسابها بموقع ” تويتر ” ، بأنه عند مباشرة أعمال إتلاف 25 طنًّا من المواد الغذائية حسب البرنامج المجدول للإتلافات تسلق مجموعات من العمالة المخالفة أسوار مكب النفايات بالسلي، وتمكنوا من الوصول إلى خلية التفريغ في المدفن؛ ما استوجب استعانة فرق الأمانة بالأجهزة الأمنية، واسترداد تلك المواد الغذائية، واستكمال إتلافها