بعد إعفائه من رئاسة النادي.. الجابر: الهلال في أيد أمينة

نواف السالم (صدى):

قدَّم الأستاذ سامي الجابر، الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، في أول تعليق له بعد إعفائه من رئاسة نادي الهلال وتعيينه مستشارًا ومسؤولًا عن العلاقات الدولية في الهيئة العامة للرياضة.

وقال ” الجابر ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على دعمه الكبير و اللامحدود كما أسعد وأعتز بثقته الغالية في تعييني مستشاراً ومسؤولاً عن العلاقات الدولية في الهيئة العامة للرياضة سائلاً المولى عزوجل التوفيق والعون والسداد في خدمة الوطن الغالي ” .

وتابع : ” الهلال في أيدٍ أمنية مع أخي الأمير محمد بن فيصل الذي شهد معه مجداً سيتكرر بإذن الله تعالى… صادق الدعوات والأمنيات له بالتوفيق والنجاح ” .

واختتم : ” إلى المدرج الفخم.. سيبقى الهلال العشق الأول والأبدي. وسأبقى العاشق المتيم للأبد ” .

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