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إعفاء سامي الجابر من رئاسة الهلال وتكليف الأمير محمد بن فيصل

إعفاء سامي الجابر من رئاسة الهلال وتكليف الأمير محمد بن فيصل
ماجد محمد(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن إعفاء رئيس نادي الهلال سامي الجابر من منصبه.
كما أعلن عن تعيين ” الجابر ” مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية.
وأكد في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أنه تم تكليف الأمير محمد بن فيصل برئاسة مجلس إدارة الهلال.


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