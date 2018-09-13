إعفاء سامي الجابر من رئاسة الهلال وتكليف الأمير محمد بن فيصل

ماجد محمد(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن إعفاء رئيس نادي الهلال سامي الجابر من منصبه.

كما أعلن عن تعيين ” الجابر ” مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية.

وأكد في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أنه تم تكليف الأمير محمد بن فيصل برئاسة مجلس إدارة الهلال.