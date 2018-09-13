إعفاء سامي الجابر من رئاسة الهلال وتكليف الأمير محمد بن فيصل
أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن إعفاء رئيس نادي الهلال سامي الجابر من منصبه.
كما أعلن عن تعيين ” الجابر ” مستشارًا للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولًا عن العلاقات الدولية.
وأكد في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أنه تم تكليف الأمير محمد بن فيصل برئاسة مجلس إدارة الهلال.
ابو فارس النفيعي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 24 دقيقة
😎
ساري الليــــــــــــل[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 13 دقيقة
يستاهل
ساري الليــــــــــــل[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 12 دقيقة
يستاهل