صحة الطائف تكشف ملابسات خروج ” مريض نفسي طعن والده ” من أحد المستشفيات

علي القحطاني (صدى):

كشفت صحة الطائف، ملابسات خروج المريض النفسي الذي طعن والده من أحد مستشفيات الأمراض النفسية التابعة لها.

وأوضح عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي لصحة الطائف، أن المريض دخل المستشفى اختياريًا ويحق له الخروج في أي وقت، مضيفًا أنه يراجع المستشفى منذ عام 1407هـ، من جراء استخدام عقاقير محظورة.

وبيَّن أنه تم اكتشاف إصابة المريض بفيروس سي الكبدي وتعاطيه مادة الإمفتامين بعد مراجعته المستشفى بمفرده بتاريخ 7/ 12/ 1439هـ، وبالتالي تم الاتصال بوالده بعدها يومين لزيارته ومقابلة الطبيب لكنه لم يحضر.

وأضاف أنه تم الاتصال بوالده مرة أخرى بتاريخ 24/12 بعد تحسن حالة المريض وكان على وشك خروجه من المستشفى، إلا أنه ذكر أنه خارج الطائف وطلب مهلة 4 أيام فتم تأجيل الخروج.

وأشار إلى أنه تمت معاودة الاتصال بوالده يومي 29-30/ 12 لكنه لم يتجاوب، مؤكدًا أنه تم إخراج المريض وإعطاؤه العلاج المناسي بعدها وذلك استناداً للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية التي تنص على أنه يحق للمريض الذي دخل المستشفى بشكل اختياري الخروج في أي وقت.

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