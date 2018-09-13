معتل نفسي يفاجئ أسرته بخروجه من المستشفى ويطعن والده

عبدالعزيز القثامي(صدى):

في واقعة مثيرة للجدل، تفاجأت أسرة، بوجود ابنهم المعتل نفسيًا في المنزل، بعد أن كان منوماً بمستشفى الأمراض النفسية.

وفاجأ المريض ذويه بخروجه من المستشفى دون إخبارهم بضرورة تسلمه، في ظل ظروف حالته الصحية السيئة.

وطعن المريض والده وهو نائم بآلة حادة في بطنه، نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

ومن جانبه أوضح شقيق أن شقيقه كان يتعالج منذ أسبوعين في مستشفى الأمراض النفسية لحالته النفسية الصعبة، مضيفاً أنهم تفاجؤوا يوم أمس بقدومه للمنزل وهو بحالة صحية سيئة للغاية، حيث لم يخبرهم المستشفى بخروجه أو بضرورة استلامه، وخلال مكوثه بالمنزل في اليوم الأول كان يهدد ذويه ويشكل خطراً عليهم، وبالفعل أخذ سكيناً، وطعن والدي وهو نائم .