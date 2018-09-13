الحقيقة الكاملة لـ ” فيديو ” مدير جامعة شقراء
أثار رد مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، على طالب بعد استفساره عن قلة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعة، جدلاً واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو.. طالب يستفسر عن قلة أعضاء التدريس السعوديين.. ومدير جامعة شقراء: ” أنت السبب ” .
إلا أن حقيقة الفيديو أبرزت عكس ذلك، فقد تم اقتصاص الفيديو واجتزائه، وبتسليط الضوء على الجزء الآخر من الفيديو، ينكشف لنا الرد الحقيقي لمدير جامعة شقراء.
حيث قال فيه: ” السؤال جميل جدًا؛ لأنه يخلينا نعطيكم الواقع، عندي الآن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي كان هو عميد كلية الطب، بشكل أسبوعي أو شهري نجلس مع بعض، ونحاول نجيب ناس ” .
وتابع ” الأسمري ” : ” تعرفون شقراء؟ للأسف الشديد هي أكثر أطباء موجودين في المملكة، وأتحداكم تقنعون واحدًا من هالأطباء يدرّس منهم هنا، طيب وش نسوي؟، لن يأتوا ” .
كما استكمل مدير جامعة شقراء حديثه مع الطالب: ” أقولها الآن وكلامي مسجّل ومحسوب عليّ، نطلب منهم يجون يعطونا محاضرات مايجون، أنا أشكرك على هذا السؤال؛ لأنه نكش حاجة في قلوبنا ” .
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المعتصم بالله[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 4 ساعات
والله لو كنت معالي مدير التعليم ماتجلس فيها دقيقه السعوديين والسعوديات خريجين ارقاء الجامعات ماحصلوا وظائف وانت جالس تتكلم على الطلاب بهذا الاسلوب الوقح.
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 3 ساعات
احد فيكم سمع بمنصب اسمه ( معالي مدير .التعليم……)
هذا تصنيف المعتصم بالله
لا ويبغى يكون معالي مدير التعليم
عشان يشيل مدير الجامعة
و لا …..فوق ذلك تم إيضاح الحقيقة وهو لا زالا يبغى يكون معالي مدير التعليم
والله انها خربانه
عبدالله[ عدد التعليقات: 1032 ] نشر منذ 3 ساعات
كلام فارغ…طيب وبقية التخصصات المتروسه بالاجانب وما توظفوا سعوديين فيها ايش اخبارها.
الحاسب الالي، العلوم، الللغات، الاداره وغيرها اللي ما تقبلوا خريجي الابتعاث فيها ايش صار عليها؟
ثانيا، انت غلطان يوم تقول للطالب انت وامثالك السبب لان المتميزين من الاطباء وغيرهم في كل الدنيا لن يأتوا الى مدينه صغيره الا اذا هناك حوافز جيده لا توجد في الجامعات الكبيره وهذه مسؤليه وزاره التعليم العالي وليس مسؤليه الطالب هذا. كان اول فيه بدل ندرة تخصص وجذبت الكثير من الدكاتره للجامعات الناشئه ولكن تم ايقافها فتوقف التدفق على الجامعات الناشئه وبقي كل واحد في مكانه وهذا حقه. بالمختصر هذه ليست غلطة هذا الطالب ولا غلطة من يذهب للمدن الكبرى لتأمين مستقبله. ولكنها غلطة الوزارة التي اوقفت الحوافز للجامعات الناشئة.
qlq[ عدد التعليقات: 3909 ] نشر منذ 2 ساعتين
…
النموذج فوق
يعتبر من المنغصات لرؤية سمو ولي العهد
هديهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 34 دقيقة
يبدو انه تم تسجيل الفيديو بعد الضجة.