الحقيقة الكاملة لـ ” فيديو ” مدير جامعة شقراء

نايف السالم(صدى):

أثار رد مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، على طالب بعد استفساره عن قلة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعة، جدلاً واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو.. طالب يستفسر عن قلة أعضاء التدريس السعوديين.. ومدير جامعة شقراء: ” أنت السبب ” .

إلا أن حقيقة الفيديو أبرزت عكس ذلك، فقد تم اقتصاص الفيديو واجتزائه، وبتسليط الضوء على الجزء الآخر من الفيديو، ينكشف لنا الرد الحقيقي لمدير جامعة شقراء.

حيث قال فيه: ” السؤال جميل جدًا؛ لأنه يخلينا نعطيكم الواقع، عندي الآن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي كان هو عميد كلية الطب، بشكل أسبوعي أو شهري نجلس مع بعض، ونحاول نجيب ناس ” .

وتابع ” الأسمري ” : ” تعرفون شقراء؟ للأسف الشديد هي أكثر أطباء موجودين في المملكة، وأتحداكم تقنعون واحدًا من هالأطباء يدرّس منهم هنا، طيب وش نسوي؟، لن يأتوا ” .

كما استكمل مدير جامعة شقراء حديثه مع الطالب: ” أقولها الآن وكلامي مسجّل ومحسوب عليّ، نطلب منهم يجون يعطونا محاضرات مايجون، أنا أشكرك على هذا السؤال؛ لأنه نكش حاجة في قلوبنا ” .

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