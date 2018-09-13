بالفيديو.. تصريح مدير جامعة شقراء عن سبب قلة أعضاء التدريس السعوديين يثير الجدل

علي القحطاني (صدى):

أثار رد مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ، على طالب بعد استفساره عن قلة أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعة، جدلا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي.

واتهم مدير جامعة شقراء الطالب بالعنصرية والجهالة، قائلا : ” السبب انت والأجيال السابقة ” ، مضيفًا: ” يوجد إعلانات توظيف على مدار العام بشروط معينة لم يتقدم أي سعودي تنطبق عليه تلك الشروط، أي من تنطبق عليه الشروط يتقدم ولن نتأخر عنه ” .

وأكد : ” يقوم بالتدريس في الجامعة من تنطبق عليهم الشروط وهم إخواننا ويقوموا بخدمتنا في وطننا وتم إختيارهم وفقا للشروط والمعايير المطلوبة ” .