آل الشيخ: تحقيق عاجل بشأن تعيين الشاب اللبناني باتحاد الكرة

طلال الغامدي(صدى):

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة ورئيس اللجنة الأولمبية، اليوم الأربعاء، تغريدة قال فيها ” بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية سيتم التحقيق عاجلًا في موضوع الشركة التي وقعت معها اللجنة، والموظف اللبناني الذي تم التعاقد معه من قبلها، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك.

جاء ذلك بعد أن سادت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعيين شاب لبناني في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط مطالبات بفتح تحقيق في الأمر وكشف ملابساته.

وتصدر وسم #لبنانيفيالاتحاد_السعودي مواقع التواصل في المملكة، حيث وصل الهاشتاق ضمن قائمة الهاشتاقات الأكثر انتشارًا على تويتر في المملكة .

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