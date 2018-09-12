تعيين لبناني في اتحاد كرة القدم السعودي يثير جدلا

نواف السالم(صدى):

تسبب تعيين شاب لبناني في الاتحاد السعودي لكرة القدم في جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفتح تحقيق في الأمر وكشف ملابساته.

وتصدر وسم (#لبناني_في_الاتحاد_السعودي) مواقع التواصل في المملكة، حيث وصل الهاشتاق ضمن قائمة الهاشتاقات الأكثر انتشاراً على تويتر في المملكة .

ويعرف الشاب نفسه عبر حسابه في ” تويتر ” بأنه مستشار قانوني في اتحاد الكرة ، كما يبدي فخره على حساباته بموقع التواصل الاجتماعي أنه أول محام رياضي لبناني.

وطالب الناشطون الاتحاد السعودي لكرة القدم بتوضيح رسمي حول الأمر، والاهتمام بتعيين الكوادر الوطنية في مثل هذه المناصب، وسط تساؤلات عن المؤهلات التي يمتلكها الشاب اللبناني لكي يشغل هذا المنصب.