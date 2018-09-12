تعيين لبناني في اتحاد كرة القدم السعودي يثير جدلا
تسبب تعيين شاب لبناني في الاتحاد السعودي لكرة القدم في جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفتح تحقيق في الأمر وكشف ملابساته.
وتصدر وسم (#لبناني_في_الاتحاد_السعودي) مواقع التواصل في المملكة، حيث وصل الهاشتاق ضمن قائمة الهاشتاقات الأكثر انتشاراً على تويتر في المملكة .
ويعرف الشاب نفسه عبر حسابه في ” تويتر ” بأنه مستشار قانوني في اتحاد الكرة ، كما يبدي فخره على حساباته بموقع التواصل الاجتماعي أنه أول محام رياضي لبناني.
وطالب الناشطون الاتحاد السعودي لكرة القدم بتوضيح رسمي حول الأمر، والاهتمام بتعيين الكوادر الوطنية في مثل هذه المناصب، وسط تساؤلات عن المؤهلات التي يمتلكها الشاب اللبناني لكي يشغل هذا المنصب.
النخيش[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
للاسف مايصدر من بعض الجهات الحكوميه من الاستعانه بالاجانب برواتب خياليه على حساب ابناء الوطن هل يصدر قرار بايقاف التعاقد مع الاجانب مهما ذكر مبررات وخبرات تسويقيه لتعيينهم لن ينفع ويخلص للوطن الا ابناءه ( في مواقف كثيره للاجانب اللذين كسبو المال والخبره لدينا عادو لبلدانهم وعملو ضد وطننا )
هزيم[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح لسانك يا النخيش.
وياليت هالاجانب يحبوننا .
الا تلقاه يناظرك نظرة حقد وحسد ويتمنى زوال النعمه عنك.
كفيت ووفيت يانخيش.
وفي القطاع الخاص عاد حدث ولاجرج لا ومديرك اجنبي ولو ما تعجبه قطع رزقك ومسك الباااب تشويت.
هزيم[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 2 ساعتين
عجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب