نواف العابد يرد على انتقاله للشباب: كيف أترك الهلال؟

نواف السالم(صدى):

ردَّ اللاعب نواف العابد، على أنباء انتقاله إلى نادي الشباب وذلك بعد تكليف خالد البلطان برئاسة النادي لمدة عام.

وقال ” العابد ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ولدت لاعبا في الهلال، عشت الفرح والانجاز مع الهلال، عرفت المنصات ورفعت الذهب مع الهلال، وبيني وبين جمهور الهلال علاقة ابدية .. فكيف اترك الهلال ” .

وكان قد انتشرت أنباء، أن نواف العابد سيكون أولى صفقات البلطان في الشباب، و سينضم للشباب بدءًا من الفترة الشتوية بالإعارة.

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