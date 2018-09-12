جماهير ” الهلال ” ترفض رحيل نواف العابد

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير محلية أن اللاعب نواف العابد يقترب من مغادرة نادي الهلال؛ وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ مما أشعل غضب جمهور ” الزعيم ” ضد رئيس النادي سامي الجابر؛ لرفضهم رحيل ” العابد ” .

وفي هذا السياق، أعرب جمهور الهلال عن غضبه من رحيل ” العابد ” ؛ من خلال وسم ” نواف العابد شبابي ” ، وقال أحد المغردين منتقدًا سامي الجابر: ” كان الاولى من ادارة سامي، تجديد عقد نواف والتعاقد مع كم لاعب سعودي؛ لتدعيم الفريق ” .

فيما أشار مغرد آخر لوجود خلافات مسبقة بين سامي الجابر ونواف العابد عجلت برحيل ” العابد ” قائلاً: ” الكل يعلم بأن الخلاف الذي بين سامي الجابر وبين نواف العابد؛ ستعجل برحيل العابد أو تهميشه ” .

وعلى جانب آخر، قام ” مغرد ” بنشر مقطع فيديو يرصد تجديد ” العابد ” في وجود سامي الجابر، ينفي فيه وجود خلافات، قائلاً: ” سامي الجابر ونواف العابد ينفون شائعة انتقاله، للمتصيدين بالماء العكر نقول لكم اقطعوا واخسئوا ” .

تجدر الإشارة إلى أن رئيس نادي الشباب الجديد خالد البلطان، يعتزم دخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة، لتدعيم صفوف فريقه.

يُذكر أن ” العابد ” قام بتجديد عقده مع فريقه الهلال، في أبريل الماضي لمدة 3 سنوات، وخسر العابد، مقعده في التشكيلة الأساسية للهلال، بعد إصابته في مران الفريق، مطلع الموسم الحالي، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي؛ تأهبًا للمشاركة في تدريبات الهلال.

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