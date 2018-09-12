جماهير ” الهلال ” ترفض رحيل نواف العابد
كشفت تقارير محلية أن اللاعب نواف العابد يقترب من مغادرة نادي الهلال؛ وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ مما أشعل غضب جمهور ” الزعيم ” ضد رئيس النادي سامي الجابر؛ لرفضهم رحيل ” العابد ” .
وفي هذا السياق، أعرب جمهور الهلال عن غضبه من رحيل ” العابد ” ؛ من خلال وسم ” نواف العابد شبابي ” ، وقال أحد المغردين منتقدًا سامي الجابر: ” كان الاولى من ادارة سامي، تجديد عقد نواف والتعاقد مع كم لاعب سعودي؛ لتدعيم الفريق ” .
فيما أشار مغرد آخر لوجود خلافات مسبقة بين سامي الجابر ونواف العابد عجلت برحيل ” العابد ” قائلاً: ” الكل يعلم بأن الخلاف الذي بين سامي الجابر وبين نواف العابد؛ ستعجل برحيل العابد أو تهميشه ” .
وعلى جانب آخر، قام ” مغرد ” بنشر مقطع فيديو يرصد تجديد ” العابد ” في وجود سامي الجابر، ينفي فيه وجود خلافات، قائلاً: ” سامي الجابر ونواف العابد ينفون شائعة انتقاله، للمتصيدين بالماء العكر نقول لكم اقطعوا واخسئوا ” .
تجدر الإشارة إلى أن رئيس نادي الشباب الجديد خالد البلطان، يعتزم دخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة، لتدعيم صفوف فريقه.
يُذكر أن ” العابد ” قام بتجديد عقده مع فريقه الهلال، في أبريل الماضي لمدة 3 سنوات، وخسر العابد، مقعده في التشكيلة الأساسية للهلال، بعد إصابته في مران الفريق، مطلع الموسم الحالي، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي؛ تأهبًا للمشاركة في تدريبات الهلال.
اقرأ ايضًا:
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2075 ] نشر منذ 1 ساعة
لا خوف على نجوم الزعيم فمن يريدة الهلال ومدرج الزعيم لن يرحل ولو كان عقدة قد انتهى
الهلال قامات يعملون على قلب رجل واحد ليبقى الزعيم هو الزعيم
ولو حتى سلمنا بوجود خلافات سابقة بين العابد والجابر وسيحاول الجابر إقصاء العابد من الفريق وهذا محال
ثقو برحيل الجابر وبقاء نواف العابد
زائر[ عدد التعليقات: 2698 ] نشر منذ 28 دقيقة
الهلال صعب يفرط بالعابد والاعب مجدد 3 سنوات
فقط كلها اعارة وثاني شي سامي تكلفيه فقط لموسم واحد ومن بعدها لا يحق تكليف اي رئيس ثاني ولابد من رئيس اخر
يعني لو جاء رئيس ثاني يمكن ما يفرط في العابد