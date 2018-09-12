بالفيديو.. الفنان عيضة المنهالي يرد على إشاعة القبض عليه بالمغرب

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان الإماراتي عيضة المنهالي حقيقة ما تم تداوله من أخبار حول القبض عليه في المغرب بتهمة الفساد وممارسة الرذيلة.

حيث أكد ” المنهالي ” أنها شائعة لا أساس لها من الصحة، وقال في تسجيل صوتي نشره الإعلامي ربيع هنيدي عبر صفحته على تطبيق ” انستجرام ” : ” هناك أناسًا مندسين قاموا بنشر الإشاعة ” .

وتابع: ” هناك أناسًا صادقين،عملوا على التصدي لهذه الإشاعة “، مشيرًا إلى أنه بخير ومتواجد برفقة أصدقائه.

يُذكر أنه تم تداول أخبار مفادها أن 48 شخصًا من بينهم الفنان والشاعر الإماراتي عيضة المنهالي ألقي القبض عليهم؛ بناء على شكوى من الجيران من قبل النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمراكش.