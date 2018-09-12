الشباب يحتفل بعودة ” البلطان ” لرئاسته من جديد

طلال الغامدي(صدى):

احتفل نادي الشباب، بعودة خالد البلطان لرئاسة الفريق من جديد، حيث تم تكليفه، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة النادي لمدة عام، وذلك بعد استقالة رئيس النادي أحمد العقيل.

وقام الحساب الرسمي لنادي الشباب، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بنشر عدد من الصور لـ ” البلطان ” أثناء فترة رئاسته السابقة للنادي، وذلك في إطار الاحتفال بعودته لرئاسة النادي مرة أخرى.

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