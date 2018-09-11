” آل الشيخ ” يقبل استقالة ” العقيل ” من رئاسة الشباب ويكلف خالد البلطان

ماجد محمد(صدى):

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن قبول استقالة رئيس نادي الشباب أحمد العقيل، وتكليف خالد البلطان برئاسة النادي لمدة عام.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية، تم قبول استقالة رئيس نادي الشباب أحمد العقيل، مع شكره على ما قدمه في المرحلة الماضية.وقد تم تكليف أخي خالد البلطان برئاسة النادي لمدة عام مع تمنياتي له بالتوفيق ” .