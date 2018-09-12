أولى صفقات البلطان..نواف العابد شبابيًا

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة ، اليوم الأربعاء، عن أولى صفقات رئيس نادي الشباب الجديد، خالد البلطان.

وأوضحت المصادر أن الهلالي نواف العابد سينضم للشباب بدءًا من الفترة الشتوية بالإعارة.

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد أعلن عن قبول استقالة أحمد العقيل من رئاسة النادي، وتعيين البلطان لمدة سنة واحدة.

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