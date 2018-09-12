أولى صفقات البلطان..نواف العابد شبابيًا
كشفت مصادر مطلعة ، اليوم الأربعاء، عن أولى صفقات رئيس نادي الشباب الجديد، خالد البلطان.
وأوضحت المصادر أن الهلالي نواف العابد سينضم للشباب بدءًا من الفترة الشتوية بالإعارة.
يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد أعلن عن قبول استقالة أحمد العقيل من رئاسة النادي، وتعيين البلطان لمدة سنة واحدة.
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الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2697 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه خرابيط صحفية فقط
الهلال صعب يفرط بالعابد والا نسيتوا ان هناك بطولة اسيوية والهلال محتاج العابد فيها بدل عموري بالوسط
alfahd42[ عدد التعليقات: 18640 ] نشر منذ 1 ساعة
من اولها ماشاء الله
علي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 44 دقيقة
الولد مصاب انتم خلوه يطيب وبعدين يصير خير هههههههههههههههههههههههه
يا ويلكم يالفقراوية جاكمالبلطان
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9998 ] نشر منذ 25 دقيقة
ماتهذري الا من حر الآهلي😊😂اذكرالله توك بديت😁😂