البلطان: الشباب سيعود بطل.. والأهلي معروف بـ ” التماسيح “

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس نادي الشباب الجديد، خالد البلطان، أن نادي الشباب سيعود بطل وقوي متصدر المنصات خلال الفترة القادمة، قائلًا : ” دقت ساعة العمل .. والشباب سيعود بطل وقوي ومتصدر المنصات .. فقط عطونا وقت ” .

وأضاف ” البلطان ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” في المرمى ” ، أن أحمد العقيل الرئيس السابق للنادي سيكون نائبًا له في إدارته، مؤكدًا أن هناك عمل واضح لتطوير الرياضة السعودية برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ.

ووصف ” البلطان ” النادي الأهلي بأنه معروف بـ ” التماسيح ” ، مشيرًا إلى أنه غير متابع جيد للرياضة في الفترة الماضية.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قد أعلن عن قبول استقالة أحمد العقيل من رئاسة النادي، وتعيين البلطان لمدة سنة واحدة.