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ماجد النفيعي يرد على ” البلطان ” : ابتعد عن تعويذة الأهلي

ماجد النفيعي يرد على ” البلطان ” : ابتعد عن تعويذة الأهلي
نواف السالم(صدى):

ردَّ ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تصريحات رئيس نادي الشباب الجديد خالد البلطان، حول الأهلي ووصفه إياهم بالتماسيح.

وقال ” النفيعي ” : ” سواء كانت تعويذة الأهلي ترمز إلى ” التمساح ” أو إلى ” الأسد ” أتمنى منه أن يبتعد عنها لأن جميعها مضرة ” .

وكان ” البلطان ” قد وصف في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” في المرمى ” ، الأهلي بأنه معروف بالتماسيح.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 1 ساعة

نايمين يالصدى 😴😴وين التعليقاااااات

[ عدد التعليقات: 18640 ] نشر منذ 1 ساعة

صحصحو
ههههههه

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