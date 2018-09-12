ماجد النفيعي يرد على ” البلطان ” : ابتعد عن تعويذة الأهلي

نواف السالم(صدى):

ردَّ ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تصريحات رئيس نادي الشباب الجديد خالد البلطان، حول الأهلي ووصفه إياهم بالتماسيح.

وقال ” النفيعي ” : ” سواء كانت تعويذة الأهلي ترمز إلى ” التمساح ” أو إلى ” الأسد ” أتمنى منه أن يبتعد عنها لأن جميعها مضرة ” .

وكان ” البلطان ” قد وصف في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” في المرمى ” ، الأهلي بأنه معروف بالتماسيح.

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