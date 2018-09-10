بعد إساءته لقيادة المملكة ودولة شقيقة.. بدء محاكمة شاعر

عادل الحربي (صدى):

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الاثنين، محاكمة شاعر عقب الإساءة المتكررة لقادة المملكة؛ فيما وصف الملك عبد الله رحمه الله بأوصاف سيئة.

واشتملت لائحة الاتهامات ضده، القيام بالتحريض وانتقاد دولة شقيقة في مخالفة للأنظمة والتعليمات، كما تضمن نشره لعدة تغريدات متكررة تتضمن إساءات للملك عبد الله رحمه الله.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإساءة لقادة دولة عربية شقيقة، ونقضه ماتعهد عليه في قضايا سابقة بعدم تكرار تصرفاته وما قام به، فضلًا عن إعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والتحريض وحيازته لسلاح ناري دون ترخيص.